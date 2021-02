Belen Rodriguez ha deciso di replicare a tono alle molte critiche ricevute dagli haters sulla sua seconda gravidanza

Anche in un periodo così bello della sua vita, Belen Rodriguez si trova a dover fare i conti con gli haters e i leoni da tastiera. Del resto, se l’argomento di discussione è la soubrette argentina, le critiche sono sempre in prima fila, così come naturalmente anche i tanti complimenti.

Di recente, ad ogni modo, la conduttrice 36enne ha letto su Instagram alcuni commenti poco carini nei suoi confronti, relativi al famoso video pubblicato sul social network dove mostra il suo pancino mentre cresce.

“Si sa già chi è il padre?”, ha scritto per esempio qualcuno, a cui la risposta di Belen non si è fatta attendere: “No, ho fatto l’inseminazione assistita. Cog****e!”. Un altro utente ha poi aggiunto: “Ma sto figlio di chi è?”: in questo caso la replica della presentatrice di Tu si que vales è stata più complessa, chiedendosi come sia possibile tanta cattiveria.

Da anni Belen Rodriguez sognava di diventare di nuovo mamma e oggi il suo desiderio è diventato realtà grazie all’incontro con Antonino Spinalbese. Dopo il ritorno di fiamma finito male con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl non credeva di poter trovare di nuovo l’amore. Invece non appena ha conosciuto l’hair stylist 25enne non ha resistito al suo fascino e pochi mesi dopo il loro primo appuntamento hanno deciso insieme di allargare la famiglia.