Nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra la modella Dayane Mello e la conduttrice Stefania Orlando. Ecco cosa è successo.

Dayane contro Stefania

In seguito all’uscita, nel corso della precedente puntata, di Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono finiti al centro delle critiche di Dayane Mello.

La nota modella, infatti, ha accusato i due inquilini della casa più spiata d’Italia di aver provocato l’esclusione della giornalista.

Ma non solo, la Mello ha accusato la Orlando di aver cercato di allontanare tutte le persone che hanno tentato di avvicinarsi a Zorzi. “Io ho visto che Stefania è una grandissima giocatrice che ha cercato di allontanare tutti quelli che volevano avvicinarsi a Tommaso”, ha infatti affermato.

Per poi aggiungere: “A 54 anni forse sente che la sua carriera è finita, c’è tanta voglia di arrivare“. Stefania Orlando ha quindi replicato:” La nostra è amicizia, per quanto riguarda la mia chance di stare qui io la devo solo a te Alfonso, perché avevo il mio lavoro, ho fatto questa scelta perché pensavo fosse il momento di tentare una strada nuova”. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Signorini che ha commentato: “Dayane è la più diretta, dovreste temerla di meno”.