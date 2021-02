Elisabetta Canalis è stata travolta da una vera e propria bufera dopo aver annunciato di essersi sottoposta al vaccino anti-Covid.

Elisabetta Canalis è stata travolta da una vera e propria ondata di polemiche sui social dopo aver annunciato di essersi sottoposta al vaccino anti-Covid, pur avendo solamente 42 anni. L’ex velina ha spiegato perché è già riuscita a vaccinarsi.

Elisabetta Canalis: il vaccino

Nei giorni scorsi Elisabetta Canalis ha annunciato via social di aver ricevuto la doppia dose del vaccino Moderna contro il Coronavirus in California. In tanti, compresi cittadini californiani, le hanno chiesto come avesse fatto, e nel frattempo sui social la polemica è montata a tal punto da spingere la showgirl a rispondere in prima persona. La Canalis ha spiegato che essendo lei proprietaria di uno spazio all’interno di un building medico al 95%, ha potuto ricevere il vaccino.

“Lo spazio si trova nello stesso piano di uno studio radiologico e di un concierge doctor che ricevono pazienti ogni giorno. La legge prevede che tutti noi ci vacciniamo in quanto a contatto con chi visita la struttura per ragioni mediche”, ha spiegato la showgirl, da anni residente a Los Angeles insieme al marito Brian Perri, e ha aggiunto: “Abbiamo uno studio di Pilates che funziona e che ha dovuto vaccinare front desk e personale.

Non medici quindi ma ‘comuni mortali’ come li chiami tu, che lavorano nello stesso piano in cui sono presenti pazienti”.

La showgirl aveva esultato dopo aver ricevuto il vaccino e aveva affermato che adesso, finalmente, sarebbe potuta tornare in Italia ed abbracciare sua madre, che non vedrebbe da mesi proprio a causa dell’emergenza sanitaria.