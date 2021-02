Chiara Ferragni ha risposto alle domande dei fan in merito alla sua possibile partecipazione a Sanremo insieme al marito Fedez.

Visto che quest’anno Fedez sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2021, in tanti hanno domandato a Chiara Ferragni se accompagnerà il marito alla famosa kermesse. Alla questione ha risposto lei in prima persona.

Chiara Ferragni con Fedez a Sanremo?

In tanti speravano che Chiara Ferragni prendesse parte al Festival di Sanremo 2021 visto che suo marito Fedez sarà tra i Big della competizione. La stessa influencer ha però escluso questa possibilità visto che, oltre alle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus (e il divieto sulla presenza del pubblico all’Ariston), lei sarà appena entrata nel nono mese di gravidanza proprio in quei giorni. L’arrivo della seconda figlia della coppia (il cui nome resta al momento top secret) è infatti previsto per marzo, grosso modo negli stessi giorni in cui è nato il primo figlio Leone (che il 19 marzo spegnerà le sue prime 3 candeline).

Chiara Ferragni ha comunque assicurato che seguirà lo show da casa con suo figlio e i suoi familiari: “Non ci può essere pubblico. E poi sarò molto vicina alla data del parto, quindi devo stare qua. Meglio così, lo guarderò dalla tele con Leo e la mia famiglia”, ha rivelato via social.

L’influencer, rispondendo alle domande dei fan, ha anche rivelato che nel 2022 lei e Fedez potrebbero cambiare casa.

La coppia sarebbe infatti alla ricerca di un appartamento più grande ora che la famiglia sta per allargarsi ulteriormente. Lei e Fedez hanno anche rivelato che confesseranno il nome della loro bambina quando sarà finalmente nata.