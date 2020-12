Fedez ha replicato contro coloro che l'hanno accusato di essere incoerente per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Dopo l’annuncio della sua partecipazione tra i Big di Sanremo 2021, Fedez ha replicato contro coloro che lo hanno criticato per una vecchia intervista in cui affermava che a Sanremo sarebbero andati gli artisti a cui sarebbero andate male “le cose”.

Fedez a Sanremo 2021: la replica

Mentre Amadeus annunciava la partecipazione di Fedez e Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021, sui social è spuntato il video di una vecchia intervista del rapper marito di Chiara Ferragni, che affermava che a suo avviso a Sanremo sarebbero andati i musicisti “a cui le cose vanno male”. Una critica che suona piuttosto incoerente visto che Fedez ha annunciato con gioia – insieme a sua moglie Chiara Ferragni e al figlio Leone – che sarà proprio tra i Big in gara alla kermesse.

Dopo le critiche, il rapper ha deciso di replicare personalmente via social: “Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Ma partecipare a Sanremo è dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto in quel vecchio filmato che risale al 2014. Il 2021 è un anno problematico per la musica”, ha dichiarato il rapper, e ha aggiunto: “Sanremo è l’unico palco vero, reale, dove poter cantare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emiliano (@holaemy84)

Insomma, ancora una volta Fedez ha preferito replicare alle critiche riaffermando la volontà di rispettare le sue decisioni. A Sanremo 2021 – dove il rapper sarà presente per la prima volta – sarà al suo fianco Francesca Michielin, con il brano Chiamami per nome. Proprio a marzo dovrebbe nascere la seconda figlia di Fedez.