Gf Vip, l’abito di Dayane Mello vale 2000 euro: il look da capogiro

Nella diretta del 22 febbraio al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha conquistato i telespettatori sfoggiando un abito rosso dallo spacco vertiginoso il cui prezzo è davvero da capogiro.

Dayane Mello: l’abito rosso

Il Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e Dayane Mello ancora una volta ha conquistato i fan del programma mettendo in mostra tutta la sua bellezza durante la diretta del 22 febbraio.

Per l’occasione la modella brasiliana ha sfoggiato un lungo abito di seta rossa dallo spacco vertiginoso. Il brand dell’abito è Alessandra Rich e il suo costo è di ben 2190 euro.

I fan sono rimasti letteralmente ipnotizzanti dalla bellezza di Dayane con l’abito rosso, e sui social è subito partita la caccia al brand.

Nella diretta del 22 febbraio Dayane ha stupito tutti mandando Rosalinda Cannavò in nomination.

Le due sono diventate grandi amiche proprio all’interno del reality show, e ora che Andrea Zenga è stato eliminato non sarà un momento semplice per l’attrice. Le due riusciranno a chiarirsi prima della fine del programma? In tanti, sui social, non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione.