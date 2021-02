Carlotta Dell'Isola ha ricevuto la tanto desiderata proposta di matrimonio da parte del suo Nello. Ora ha svelato quali saranno i vip invitati.

Al Grande Fratello Vip c’è stata anche una romantica proposta di matrimonio, quella di Nello Sorrentino alla fidanzata Carlotta Dell’Isola. I due sono diventati famosi dopo aver partecipato a Temptation Island la scorsa estate, dove hanno messo alla prova il loro amore e ne sono usciti più legati di prima.

Matrimonio Carlotta e Nello

Carlotta ha sempre dimostrato di avere il grande desiderio di sposare Nello. La sera in cui ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello, Nello ha deciso di farle la tanto attesa proposta. Per Carlotta è stato un momento molto speciale ma, anche se Nello ha già trovato un appartamento per andare a vivere insieme, lei non sembra propensa alla convivenza. La Dell’Isola, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, ha ammesso di essere contraria alla convivenza prima delle nozze.

Secondo Carlotta si conoscono già abbastanza bene e non hanno bisogno di fare prove, per cui non farà questo passo prima di essersi sposata. I due hanno intenzione di sposarsi a settembre, anche se il sogno di Carlotta è quello di sposarsi a maggio. “Settembre sarebbe un compromesso, prima che Nello cambi idea, ma qualora non fosse possibile rimanderemo direttamente a maggio dell’anno prossimo” ha spiegato Carlotta.

I fan della coppia sono curiosi di sapere quali personaggi famosi verranno invitati al matrimonio di Carlotta e Nello.

Prima di tutto la Dell’Isola ha fatto i nomi di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che lei ritiene i “responsabili” di questo matrimonio. Ovviamente sarà invitata anche Alessia Marcuzzi, “la madrina della rinascita” della loro relazione, come ha spiegato la ragazza. Tra i suoi invitati ci sarà anche Alfonso Signorini e tutto il cast del Grande Fratello Vip, che l’ha accolta a braccia aperte e l’ha fatta sentire a casa, nonostante il reality fosse iniziato da molto tempo. Carlotta recentemente ha dovuto affrontare anche diversi haters e ha sporto denuncia per aver ricevuto delle minacce di morte. Ha ricevuto anche diverse offese per il suo aspetto fisico, che l’hanno fatta rimanere molto male.