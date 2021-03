Bugo è un fedele tifoso della Juventus: alla prima serata guarderà la partita.

Bugo si esibirà nella seconda serata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Una casualità, o forse no. Il cantante è infatti un tifoso sfegatato della Juventus, che proprio questa sera giocherà nel turno infrasettimanale contro lo Spezia. Un match che non poteva in alcun modo perdersi.

L’ammissione di Bugo

“Ho chiesto ad Amadeus di cantare domani sera perché io avevo la partita stasera. Ho detto ‘Ama non mi mettere stasera a cantare che ho la partita‘. Scherzo, però per fortuna canto domani quindi è perfetto”. Lo ha detto Cristian Bugatti, in arte Bugo, ai microfoni di Sky a pochi istanti dal fischio di inizio di Juventus-Spezia, che seguirà dalla sua stanza in hotel.

Il fatto che il cantante sia un tifoso bianconero non è una novità.

Nel suo brano per Sanremo, “Invece sì“, infatti, ha anche omaggiato Cristiano Ronaldo: “Cristiano è perfetto. Io ho scritto questi versi a seguito dell’acquisto da parte della Juve di Cristiano nel 2018. Avevo in mente questa canzone e naturalmente mi è venuto in mente di inserirlo. Poi la canzone è rimasta un po’ ferma, l’ho completata e il fatto che questa canzone sia a Sanremo tra le varie che ho preparato mi fa felice.

Per me Cristiano rimane ancora un mito e bisogna anche dire che la Juve è un po’ dipendente da lui. Mi rendo conto che lui fa la differenza. Nell’ultima partita contro il Verona o quella precedente in cui ha fatto due gol. Si sente quando non c’è e per fortuna c’è. Quindi godiamoci la sua presenza“, ha raccontato. Poi, l’appello: “Cristiano, sono qua mi presento sono Cristian Bugatti in arte Bugo quando vuoi canticchiare la mia canzone io faccio qualche palleggio“.