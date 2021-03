Achille Lauro ha svelato con una lettera in cosa consisterà la sua esibizione al Festival di Sanremo 2021.

Alla vigilia della 71esima edizione del Festival di Sanremo Achille Lauro ha confessato cosa avrebbe intenzione di fare alla kermesse, di cui sarà uno degli ospiti speciali.

Sanremo 2021: Achille Lauro

Dopo settimane di assoluto silenzio Achille Lauro ha annunciato via social in cosa consisterà la sua esibizione (non da concorrente) sul palco dell’Ariston.

Il cantante aveva già preannunciato di aver organizzato qualcosa di mai visto prima e nella sua misteriosa lettera diffusa via social ha fatto sapere:

“Cari amici, (…) non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica. Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi. Sarò un velo di mistero sulla vita, Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico, Sarò sessualmente tutto,Genericamente niente.

Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità. E chiederò che Dio ci benedica. Lauro”

In tanti non vedono l’ora di sapere cosa avrebbe preparato Lauro, che durante la precedente edizione della kermesse aveva stupito tutti con i suoi look e la sua performance. Insieme a lui come co-conduttori e ospiti fissi della kermesse vi saranno Zlatan Ibrahimovic, Elodie e molti altri.

Questa 71esima edizione della kermesse si svolgerà per la prima volta senza il pubblico a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus. Oltre al protocollo sanitario approvato dal Governo per evitare contagi alla kermesse sono state introdotte speciali misure di sicurezza.