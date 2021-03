Zlatan Ibrahimovic è stato tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo.

Zlatan Ibrahimovic maestoso sul palco del Festival di Sanremo. L’attaccante del Milan, che sarà ospite in diverse puntate della settantunesima edizione, è stato protagonista di alcuni siparietti con Amadeus nella prima serata. Un vero e proprio show che ha scatenato i tifosi sui social network.

Le parole di Ibrahimovic

Il bomber svedese ha a lungo scherzato sul suo ruolo al Festival di Sanremo. “E’ un onore essere qua, ma è anche un onore per te avermi qua. Normalmente mi sento grande, potente, qua mi sento piccolo, ma sempre più grande e più potente di te“, ha detto. Poi ha dettato le regole della sua kermesse: “Il direttore è Zlatan, me l’ha detto Zlatan. Regola numero uno, il festival sarà di 22 cantanti, 11 contro 11.

Gli altri? Li vendiamo al Liverpool che sta cercando 4 difensori. Regola numero due, il palco non va bene, deve essere 105 metri per 68, come San Siro, sennò il festival è annullato“.

Le reazioni sui social

In tantissimi sui social network hanno commentato le apparizioni sul palco dell’Ariston di Zlatan Ibrahimovic. In tanti lo hanno definito un fenomeno. Qualcuno scherza anche sul fatto che presenti meglio di Amadeus. Non manca, tuttavia, anche qualche critica, soprattutto ad opera di coloro che non amano il calcio e/o non conoscono il personaggio.

“Ma perché improvvisamente su Sanremo è calata questa atmosfera da spacco bottilia ammazzo familia?“, ha scritto su Twitter Selvaggia Lucarelli. E un utente ha prontamente risposto: “Ibra sta interpretando se stesso o meglio, come lo vedono gli altri“, con tanto di applausi allo svedese.