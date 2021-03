Lo yacht di Zlatan Ibrahimovic è incredibile: a Sanremo non è passato inosservato.

Lo yacht di Zlatan Ibrahimovic non è passato inosservato a Sanremo. Il bomber del Milan ha deciso che dormirà all’interno del gioiello dei cantieri Riva nel corso dei giorni del Festival, in cui è ospite. Un mezzo di trasporto extra-lusso dal valore di circa 20 mila euro.

In tanti nella cittadina della Liguria lo hanno riconosciuto perché per salire a bordo bisogna attraversare un… campo da calcio.

Lo yacht di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non ha voluto soggiornare in uno dei lussuosi hotel presenti a Sanremo. Lo svedese, infatti, si “accontenta” della sua casa galleggiante. Lo yacht è ormeggiato accanto a quello di Alessandro Del Piero e non è certamente passato inosservato. Oltre ad essere platealmente di immenso valore, infatti, ha anche un’area di rigore come “tappetino d’ingresso”.

In tanti si sono radunati lì davanti per una foto o un autografo.

L’ospitata a Sanremo

L’attaccante del Milan ha accettato di partecipare alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo come ospite, ma non abbandonerà la sua squadra in questa settimana. Essendo infortunato non potrà scendere in campo nel turno infrasettimanale di mercoledì 3 marzo contro l’Udinese, ma tornerà ogni giorno a San Siro per allenarsi con i compagni e per sostenerli da vicino nella gara casalinga.