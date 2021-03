Cristina Marino e Argentero si sposano: “Sarà una festa d’amore”

Cristina Marino ha svelato qualche dettaglio dei suoi fiori d'arancio con Luca Argentero.Cristina Marino e Argentero si sposano: i dettagli

Luca Argentero e Cristina Marino stanno organizzando il loro matrimonio: la coppia, che ha avuto una bambina a maggio 2020, aveva rimandato l’evento a causa dell’emergenza Coronavirus.

Luca Argentero e Cristina Marino: le nozze

Dopo aver rinviato i fiori d’arancio a causa dell’emergenza Coronavirus Luca Argentero e Cristina Marino avrebbero avviato i preparativi per il loro grande giorno.

A svelare qualche dettaglio è stata la stessa attrice che pur essendo gelosa della propria privacy, si è mostrata con una wedding planner e alla fine – a causa delle insistenze dei fan – è stata costretta a svelare: “Che mi sposo è evidente”, e ancora: “Sarà una cosa molto semplice. Covid permettendo, quindi è tutto in standby. Sarà una festa d’amore semplicissima. Con allestimento semplicissimo. La parola chiave è semplicità”.

Lei e Luca Argentero hanno avuto una bambina, la piccola Nina Speranza, il 20 maggio 2020.

I due sono sempre stati gelosi della propria privacy e pur avendo annunciato le loro nozze (l’attrice aveva mostrato il suo prezioso anello di fidanzamento via social) i due hanno sempre preferito mantenere la massima discrezione. Di recente la coppia si è sfogata via social anche per via di alcune foto della figlia finite sulle pagine di un noto settimanale, e hanno fatto sapere che sarebbero ricorsi alle vie legali per tutelare la privacy della piccola Nina Speranza.

I due attori stanno insieme dal 2015 e oggi sembrano essere più innamorati che mai.