Amadeus e Stefano Coletta hanno affermato che il PrimaFestival potrebbe essere cancellato per far iniziare prima il Festival.

Il PrimaFestival dedicato a Sanremo 2021 verrà cancellato? Durante la conferenza stampa Amadeus e il direttore Rai Stefano Coletta hanno spiegato i motivi della decisione.

PrimaFestival cancellato?

A proposito degli ascolti in calo e della durata piuttosto lunga del Festival di Sanremo (con puntate terminate alle 2 notte di circa) ha spinto Amadeus e il direttore Rai Stefano Coletta a prendere in considerazione l’idea di cancellare il PrimaFestival e iniziare lo show subito dopo il Tg1, così da guadagnare circa 8 minuti (che sarebbero quelli dedicati al PrimaFestival che, quest’anno, è condotto dalla moglie di Amadeus Giovanna Civitillo).

“Partire subito dopo il tg per accorciare è un’idea che si può prendere in considerazione”, ha affermato Amadeus, mentre Coletta ha aggiunto: “Ho pensato che l’idea di partire direttamente dopo il Tg1 la percorrerei”.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati cancellati tutti gli eventi collegati alla kermesse come il DopoFestival, che ovviamente si protraeva fino a tarda notte. A tal proposito Stefano Coletta ha aggiunto: “Voglio ricordare che quando arrivava Sanremo c’era anche un’attesa del Dopofestival e la notte era data per certa.

Non ho la certezza che una scaletta ridotta possa premiare la narrazione, secondo me il Festival ha sempre avuto la quota notturna. Non ho un’idea di una competizione secca che chiuda entro la mezzanotte, il dato di ieri dimostra anche che poi la fruizione c’è stata”. I due penseranno a una scaletta più stringente? O cancelleranno davvero il PrimaFestival?