Tania Cagnotto ha partorito: è nata la seconda figlia della campionessa e del marito Stefano Parolin.

Con 9 giorni di ritardo rispetto alla data prevista, Tania Cagnotto ha dato alla luce la sua seconda bambina: la campionessa non ha nascosto la gioia via social.

Tania Cagnotto: è nata la figlia

Tania Cagnotto ha dato il benvenuto alla piccola Lisa, la seconda figlia che lei e Stefano Parolin hanno avuto insieme.

Nel 2018 la coppia aveva avuto Maya, e con l’arrivo della seconda figlia Tania Cagnotto ha deciso di dire addio alla carriera sportiva per potersi dedicare completamente alle sue due bambine. “Ce l’abbiamo fatta! Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi! Benvenuta al mondo piccola mia”, ha scritto la campionessa via social ritraendosi sul letto d’ospedale accanto alla bimba appena nata. In tanti tra fan, colleghi e amici le hanno fatto i loro migliori auguri per la nascita della piccola Lisa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tania Cagnotto (@cagnottotania)

“Auguri! Avrà preso la rincorsa”, ha scritto l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino tra i commenti al post della Cagnotto. Dopo che le Olimpiadi 2020 sono state rinviate a data da destinarsi la Cagnotto aveva annunciato l’intenzione di ritirarsi per potersi concentrare sulla sua famiglia: “Questa volta ho scelto la vita,la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”, aveva annunciato via social, rivelando di essere in attesa della sua seconda bambina.