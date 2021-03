Uomini e Donne, Tina Cipollari assente: “Non sta bene”

Tina Cipollari si è assentata da Uomini e Donne e Gianni Sperti ha svelato perché.

Tina Cipollari è stata assente nell’ultima puntata di Uomini e Donne e a svelarne il motivo è stato l’opinionista Gianni Sperti.

Tina Cipollari assente a UeD

Per la prima volta dopo molto tempo Tina Cipollari è stata costretta ad assentarsi dal dating show di Maria De Filippi che l’ha resa famosa sul piccolo schermo.

A svelare il motivo della sua assenza è stato il collega Gianni Sperti, che ha confessato che Tina avrebbe avuto un’indigestione. “Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”, ha detto ironico l’opinionista, tranquillizzando i fan sulle condizioni della collega. Maria De Filippi ha scherzato sull’assenza di Tina affermando invece che essa avrebbe fatto contenta Gemma Galgani, “acerrima rivale” della vamp all’interno del dating show.

Tra Tina e Gemma non è mai corso buon sangue e più volte, nel corso degli anni, l’opinionista ha criticato pubblicamente la dama del trono over.

Di recente ha anche fatto discutere il rapporto d’amicizia che Tina ha instaurato con Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma. I due sono stati visti insieme a Firenze, dove Tina si reca spesso per andare a trovare il fidanzato Vincenzo Ferrara. Gemma, ovviamente, non ha preso bene il fatto che i due continuino a frequentarsi.

I due hanno chiuso ormai da diverso tempo, e Giorgio Manetti è oggi legato a una nuova compagna di nome Caterina.