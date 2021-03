Arisa, per la finale del Festival di Sanremo, ha scelto un look diverso, con un abito effetto nudo e una collana da 100mila euro.

Durante la finale del Festival di Sanremo, andata in onda sabato 6 marzo, si sono esibiti tutti i 26 big in gara. Tra questi anche Arisa, che è arrivata alla sua sesta presenza al Festival, dove si è fatta conoscere nel 2009 con il brano “Sincerità”.

Il look degli esordi è ormai molto lontano.

Il look di Arisa

Nel corso degli anni il look di Arisa è cambiato notevolmente. In questa edizione di Sanremo ha sfoggiato dei look molto più sofisticati, come il completo maschile di Maison Margiela e l’abito bianco e nero.

Per la finale ha deciso di dare una vera e propria svolta alla sua immagine, con un abito color carne effetto nudo e una collana di lusso. Arisa ha messo da parte i completi maschili e gli abiti castigati, scegliendo un abito scivolato molto sensuale, effetto nudo, firmato sempre Maison Margiela, brand del designer belga Martin Margiela. Ciò che ha maggiormente attirato l’attenzione del pubblico è stata la collana indossata dalla cantante.

Si tratta di un gioiello molto prezioso in oro giallo e diamanti, di Cartier, della collezione “Just Un Clou”, del valore di 99mila euro.

Durante la sua prima esibizione aveva indossato un bracciale della stessa linea, creata da un designer italiano che si è ispirato al chiodo da ferramenta. Il look naïf degli esordi di Arisa è ormai molto lontano. La cantante ha messo da parte gli abiti retrò e gli occhiali colorati, scegliendo abiti più sofisticati ed eleganti. Oggi la cantante è diventata una vera e propria icona di body positivity. In questa edizione ha scelto un completo doppiopetto di Maison Margiela, con una giacca doppiopetto e gioielli di lusso, per poi passare ad un look destrutturato con una camicia annodata invita e un abito lungo nero e bianco molto sensuale. Per la finale il tocco di classe con questo abito color carne effetto nudo e la meravigliosa collana da 100mila euro.