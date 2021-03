Stefania Orlando ha replicato in diretta tv contro le accuse di suo marito Andrea Roncato.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha parlato del suo rapporto con l’ex marito, Andrea Roncato, che durante la sua permanenza nel reality show aveva affermato che il loro matrimonio sarebbe finito per un presunto “tradimento” da parte della conduttrice.

Stefania Orlando contro Andrea Roncato

Le accuse di Andrea Roncato nei suoi confronti hanno quasi spinto Stefania Orlando a lasciare la casa del Grande Fratello Vip prima della fine dello show. Ora che il programma è giunto al termine la conduttrice si è recata nel salotto tv di Live – Non è la D’Urso, dove ha dichiarato: “Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così”. A seguire la conduttrice, oggi legata a Simone Gianlorenzi, ha dichiarato di non essere più intenzionata a parlare del suo ex:

“Avevo un po’ di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti, ma credo che non lo nominerò mai più”.

Andrea Roncato replicherà? Inizialmente sembrava che i due fossero rimasti in “rapporti pacifici” e addirittura l’attuale compagno di Stefania Orlando avrebbe parlato telefonicamente con l’attore dopo la sua permanenza al GF Vip. In tanti sono in attesa di sapere quali potrebbero essere gli ulteriori risvolti della vicenda e se finalmente Stefania Orlando si chiarirà con l’ex marito faccia a faccia. Dopo aver accusato la conduttrice in diretta tv Roncato si era espresso contro di lei anche attraverso i social, sostenendo che Stefania Orlando fosse gelosa di sua moglie.