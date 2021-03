Elodie ha confessato i suoi sentimenti per il fidanzato Marracash, di cui sarebbe più innamorata che mai.

Elodie sta attraversando un momento roseo per quanto riguarda la sua carriera e la sua vita privata, e per la prima volta ha confessato apertamente i suoi sentimenti per il fidanzato Marracash, di cui sarebbe più innamorata che mai.

Elodie: i sentimenti per Marracash

Pur avendo deciso di non andare a convivere per il momento, Elodie e Marracash sono più innamorati che mai: i due si sono conosciuti nel 2019 sul set di Margarita e da allora sono inseparabili. Dopo il trionfo di Elodie come ospite speciale di Sanremo 2021 (dove ha lasciato tutti senza fiato grazie alla sua esibizione) Marracash (nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo) le ha fatto recapitare 50 rose rosse, che la cantante ha mostrato orgogliosa via social.

Parlando dei suoi sentimenti per il fidanzato, la cantante ha confessato: “Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”.

Anche Marracash ha confermato di essere innamorato cotto di lei, e in tanti sono curiosi di sapere se presto la coppia deciderà di realizzare nuovi progetti insieme. Elodie ha confessato perché, pur essendo innamorata di Marracash, avrebbe deciso di restare a vivere da sola nel suo appartamento abbandonando l’idea di una convivenza col fidanzato.