Carlo Conti ha rivelato un retroscena inedito sulle sue nozze con Francesca Vaccaro.

Carlo Conti è oggi felicemente sposato con Francesca Vaccaro, madre di suo figlio Matteo. Il celebre conduttore ha rivelato che dietro le sue nozze con la costumista ci sarebbe stato lo zampino dell’amica Antonella Clerici.

Carlo Conti: il retroscena sulle nozze

Per anni, prima d’incontrare Francesca Vaccaro, Carlo Conti è stato uno “scapolo incallito” e lui stesso a tal proposito ha svelato: “Giorgio Panariello e Pieraccioni pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato”. All’inizio la sua storia con Francesca Vaccaro sarebbe stata caratterizzata da diversi tira e molla, nonostante lui avesse ormai capito di voler costruire una famiglia tutta sua. Il conduttore ha svelato che in quel momento Antonella Clerici avrebbe avuto un ruolo “fondamentale”, perché gli avrebbe consigliato quella che poi si è rivelata la decisione giusta, ovvero chiedere a Francesca di sposarlo.

“Le ho detto: ti voglio sposare”, ha raccontato Carlo Conti, e ancora: “Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella, che m’aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più”. Oggi il conduttore e Francesca Vaccaro sono più felici e uniti che mai e nel 2014, a due anni dalle loro nozze, la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore con l’arrivo di un figlio, Matteo.

Carlo Conti è rimasto molto amico di Antonella Clerici, che ovviamente conosce bene anche la moglie del conduttore.