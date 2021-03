Le ultime indiscrezioni vedrebbero presto Dayane Mello a Uomini e Donne: Il rumors caldeggiato da Maurizio Costanzo

Dopo il Grande Fratello Vip, Dayane Mello potrebbe presto tornare in televisione. La modella, da molti indicata come la possibile vincitrice del reality, potrebbe di fatto sedersi niente meno che sul trono di Uomini e Donne. La notizia, pur essendo per il momento solo un rumors, pare sia stata apprezzata dallo stesso Maurizio Costanzo, che su “Nuovo” ha commentato tale indiscrezione con grande entusiasmo.

RAGA IN CHE SENSO MAURIZIO COSTANZO VUOLE DAYANE A UOMINI E DONNE? ✈️ #mellos — aliambo (@arazzopazzo) March 11, 2021

Non ci credo e spero di no per Dayane! Ma nel caso guarderei uomini e donne per la prima volta in vita mia 😂😂😂#mellos — Mpi🎉🎉🌿 (@mpisani2214321) March 11, 2021

“Dayane Mello potrebbe tornare in televisione nell’inedito ruolo di tronista di Uomini e Donne. A lanciare l’indiscrezione è stato Maurizio Costanzo”. Dayane non ti azzardare proprio. https://t.co/BIuSlKm7RA — Mari 🌻 (@rodolfa_stan) March 11, 2021

Inutile sottolineare come le voci di Dayane Mello sul trono si stiano rincorrendo sui social, immaginando già eventuali corteggiatori e corteggiatrici per la splendida brasiliana. Uscita dal Grande Fratello Vip con il cuore spezzato, l’ex concorrente potrebbe dunque trovare l’amore grazie alla mediazione di Queen Mary.