Tommaso Zorzi ha svelato l'identità del personaggio famoso che era in camera con lui durante il suo collegamento con Casa Chi.

Mentre Tommaso Zorzi era in collegamento con Casa Chi Azzurra Della Penna si è accorta della presenza di un uomo nella stanza dell’influencer: si tratta dello stilista Marcello Burlon.

Tommaso Zorzi e Marcello Burlon insieme

A sorpresa Azzurra Della Penna si è accorta della presenza di Marcello Burlon nella stessa stanza di Tommaso Zorzi mentre l’influencer, vincitore del GF Vip, era in collegamento con Casa Chi.

“Ma chi sta passando dietro di te?” ha chiesto curiosa Azzurra Della Penna, che ha rimarcato: “Qualcuno è passato dietro di te camminando a quattro zampe”. Tommaso Zorzi ha subito risposto: “È un amico. È Marcelo Burlon, ti saluta”.

Marcello Burlon è una vecchia conoscenza per i telespettatori del piccolo schermo: lo stilista infatti ha preso parte a Pechino Express in coppia con Michele Lamanna come “modaioli” dello show. Nel 2012 ha dato vita alla Marcelo Burlon County of Milan e si è distinto nel panorama internazionale come stilista e imprenditore.

Non è chiaro come lui e Zorzi si siano conosciuti e per il momento l’influencer si è limitato a specificare che lui e Burlon sarebbero amici. Il 15 marzo Tommaso Zorzi è atteso all’Isola dei Famosi 2021 in veste di opinionista al posto di Elettra Lamborghini, che purtroppo nelle ultime ore ha confermato di essere risultata positiva al Coronavirus. Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Zorzi si è ricongiunto ai suoi familiari e ha fatto sapere di essersi chiarito con la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti.