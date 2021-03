Tommaso Zorzi, durante un'intervista, ha espresso un commento su Damiano David dei Maneskin, svelando anche chi era il suo preferito.

Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è apprezzato soprattutto per la sua sincerità e per la sua schiettezza. Dice sempre quello che pensa e proprio per questo ogni intervista è sempre ricca di scoop e di commenti su ciò che accade.

Tommaso Zorzi su Damiano

L’intervista che il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato per Casa Chi sul profilo Instagram della rivista è stata come al solito ricca di colpi di scena. Durante la lunga chiacchierata, Tommaso ha parlato della sua vita dopo il Grande Fratello, partendo dai suoi progetti futuri fino ad arrivare ai rapporti con gli ex inquilini. Ha parlato del mancato ingresso di Alex Di Giorgio al GF, dovuto a problemi personali.

“Credo sia stato meglio così perché mi avrebbe distratto. Poi io sono facilmente distraibile da questo punto di vista. Così sono riuscito a mantenere una semi-professionalità fino alla fine senza scadere in beceri limoni sotto le coperte ed annientarmi per il gusto di limonare” ha spiegato Tommaso Zorzi, che all’interno della casa ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. “Sento Francesco e Stefania Orlando 300 volte al giorno” ha raccontato, sottolineando che vuole staccarsi piano per poter tornare alla normalità.

Si è parlato anche del Festival di Sanremo e Tommaso Zorzi ha espresso la sua preferenze per i trionfatori. “I Maneskin sono stati incredibili sul palco, lui (Damiano David) un bono pazzesco” ha spiegato l’influencer. Una dei giornalisti ha chiesto se preferisce Damiano David o Zlatan Ibrahimovic e Zorzi ha scelto il calciatore. “Se è meglio Damiano o è meglio Ibrahimovic? Secondo me Ibra quando te lo trovi davanti è un bell’armadio, Damiano carino ma secondo me Ibra regala forti emozioni” ha dichiarato. Tommaso ha anche ammesso che nei suoi obiertti c’è anche la conduzione di Sanremo, rivelando la data simbolica del 2030. Ora ha diversi progetti lavorativi a lungo termine in ballo con Mediaset.