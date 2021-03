Gianni Morandi rassicura i suoi fans pubblicando una foto con l'equipe medica che lo sta curando.

Gianni Morandi è attualmente ricoverato in ospedale. Il cantautore ha riportato delle ustioni di secondo e terzo grado nelle mani e nelle gambe cadendo nel fuoco mentre bruciava delle sterpaglie. Tanta paura in un primo momento, ma adesso gli è tornato il sorriso.

Lo ha mostrato sui social, in una fotografia in compagnia degli operatori sanitari che si sono occupati di prestargli le cure necessarie a seguito dell’incidente.

La foto di Gianni Morandi

La foto di Gianni Morandi insieme a medici e infermieri è stata scattata nella sera di giovedì 11 marzo. Il cantautore si trovava presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, in cui è stato trasportato subito dopo essere entrato a contatto con il fuoco.

Poi stato spostato all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente si trova in degenza. Gli operatori sanitari monitorano costantemente le sue condizioni.

“Gianni Morandi sta bene, certo se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi“, ha assicurato lo staff medico dell’Ospedale Bufalini di Cesena. A confermare le buone condizioni di salute in cui versa l’artista anche i suoi medici personali. “Non preoccupatevi, è in buone mani, guarirà presto“, ha detto.

Pare che finora non sia stata necessaria neanche l’operazione chirurgica di cui inizialmente si era parlato.