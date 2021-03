Dopo il Gf Vip, Rosalinda Cannavò ha deciso di allontanarsi dai social per superare un periodo poco sereno nonostante l'amore per Andrea Zenga

A gran sorpresa di tutti i suoi fan, Rosalinda Cannavò ha deciso di prendersi una pausa dai social. Tornata a Milano dopo il Grande Fratello Vip, la giovane attrice starebbe vivendo un periodo poco sereno nonostante l’amore per Andrea Zenga.

A turbarla sarebbero alcune non precisate questioni personali, per via delle quali ha voluto lasciare un messaggio ai suoi follower:

A parte le “circostanze” di cui parla nel post, Rosalinda sembra aver trovato la stabilità sentimentale di cui era alla ricerca con il bell’Andrea Zenga.

Sui social sono infatti apparsi felici e innamorati, con le prime prove di convivenza nell’appartamento dell’ex gieffino nel capoluogo lombardo.

Giusto per dire che Rosalinda non è pazza e che non si sta inventando niente come invece vogliono farci credere. #ARESGATE #rosalinda #rosmello #exrosmello pic.twitter.com/0EOMU7TlBm — Lù_96 (@io1sono1nessuno) March 15, 2021

Tutti sapevano e nessuno ha parlato. Dopo anni una pseudo attrice si passa la mano sulla coscienza “spontaneamente” e scoperchia un vaso di pandora da cui i giornalisti ORA non vedono l’ora di attingere, quando per anni si sono voltati dall’altra parte… bah #ARESGATE #rosalinda — 🦋Nisida🦋 (@Nisida789) March 15, 2021

Nel mentre, proprio in questi giorni, l’attrice messinese è tornata al centro di un nuovo dibattito sull’Ares Gate dopo che la Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di Teodosio Losito. Lo sceneggiatore di molte fiction prodotte dalla fallita casa di produzione si è infatti tolto la vita nel 2019. La stessa Rosalinda aveva riportato a galla l’intricata faccenda nella Casa del Gf Vip. La giovane aveva sostenuto di essersi sentita messa in grossa difficoltà da Alberto Tarallo, fondatore della Ares, nonché dallo stesso Losito. Si era addirittura parlato di “istigazione al suicidio”, motivo per cui la Procura ha dato il via all’indagine convocando la Cannavò e Gabriel Garko.