Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha deciso di rivelare come ha "speso" il montepremi pari a centomila euro

Tommaso Zorzi è l’indiscutibile vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip da poco conclusasi. Dopo sei mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia, la finale del reality lo ha visto di fatto battere al televoto Pierpaolo Pretelli, dopo aver eliminato Stefania Orlando e a gran sorpresa anche Dayane Mello.

Nato nel 1995 in una famiglia della “Milano bene”, Tommy ha studiato a Londra. Ha poi iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando a Riccanza su Mtv, per poi procedere la sua esperienza in tv con altre apparizioni. Diventato una vera e propria star dei social, oggi Zorzi ha raggiunto un milione e ottocentomila follower su Instagram. Inoltre ha al suo attivo un libro e un canale YouTube super seguito, dove si racconta con accattivante autoironia.

In una recente intervista rilasciata a “Vanity Fair”, tra i tanti argomenti Tommaso Zorzi ha parlato anche del montepremi vinto al GF Vip. Per contratto il vincitore avrebbe dovuto destinare la metà dei centomila euro a un ente senza scopo di lucro.

Tuttavia l’influncer ha preferito di sua spontanea volontà devolvere l’intera somma alle residenze sanitarie per gli anziani. “Dovevo farlo. Sono rimasto senza nonni e mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per gli altri nonni”, ha commentato Zorzi.