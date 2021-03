Ospite a "Casa Chi", Giulia Salemi è tornata a parlare della sua relazione con Pierpaolo Pretelli a telecamere spente: le parole dell'ex gieffina

La storia d’amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi prosegue anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Assai presa con diversi impegni lavorativi, di recente l’influencer è stata ospite a “Casa Chi” di Alfonso Signorini, dove ha parlato di come procedono le cose fra loro.

La liaison tra la blogger milanese e il modello materano, come sappiamo, è iniziata di fronte alle telecamere del reality show di Canale 5, dove i due hanno vissuto un’esperienza molto intensa. Nonostante lo speciale rapporto instauratosi con Elisabetta Gregoraci, l’ex Velino ha poi iniziato a provare un certo interesse per Giulia, fino ad arrivare a perdere completamente la testa per lei.

L’italo-persiana ha dunque parlato del rapporto con Pierpaolo Pretelli, precisando che vivere davanti alle telecamere è molto diverso rispetto alla realtà. La Salemi ha di fatto ammesso che durante i giorni passati nel loft di Cinecittà facevano entrambi il countdown per la finale, non vedendo l’ora di viversi in intimità. Giulia ha inoltre sottolineato come Pierpaolo sia stato il primo uomo a farla sentire veramente donna, non dando però ulteriori dettagli perché troppo piccanti…

Insomma, la loro relazione procede alla grande, tanto che la stessa Giulia ha dichiarato: “Senza telecamere va benissimo“. Definendosi una donna insicura cronica, per lei avere accanto un uomo come Pierpaolo la fa sentire migliore e unica.