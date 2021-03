Mino Magli, che sostiene di essere l'ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha sporto denuncia contro la showgirl.

Mino Magli, che ha affermato di essere l’ex compagno di Elisabetta Gregoraci e ha gettato ombre sul rapporto tra la showgirl e il suo ex marito (Flavio Briatore) ha affermato di aver sporto querela contro di lei.

Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci

La querelle tra Mino Magli ed Elisabetta Gregoraci non sembra in procinto di placarsi: l’imprenditore, che sostiene di essere un ex fidanzato della showgirl, ha affermato di aver sporto denuncia contro di lei per diffamazione. “Io ho comunque dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per aver detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei, ha detto che ero un amico del padre e lei mi conosceva appena.

Insomma, mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo, e voglio un tribunale mi restituisca l’onore. Non chiedo soldi, non mi interessano, voglio che mi si chieda scusa”, ha dichiarato Magli, che nel frattempo aveva anche affermato che la showgirl sarebbe stata ancora fidanzata con lui quando iniziò la sua relazione con l’ex marito, Flavio Briatore.

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, a dicembre 2020, Elisabetta Gregoraci aveva replicato pubblicamente affermando che Mino Magli sarebbe stato un amico della sua famiglia e che già in passato si sarebbe distinto per episodi di questo tipo.

Anche la showgirl aveva assicurato che avrebbe preso misure legali contro Mino Magli, e adesso i suoi fan sono in attesa di sapere se la vicenda avrà ulteriori risvolti. La showgirl li aggiornerà sugli sviluppi relativi alla vicenda?