Alcuni indizi hanno fatto supporre possibili venti di crisi fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: cosa sta succedendo alla neo coppia?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Una volta terminato il programma, la coppia ha iniziato a viversi a distanza, in attesa di far coincidere i rispettivi impegni lavorativi con quelli privati.

È forse per questo motivo che nelle ultime ore ha iniziato a diffondersi sul web la voce di una presunta crisi tra i due ex gieffini.

I Prelemi hanno svelato di non avere al momento progetti per la convivenza, visto che Giulia vuole continuare a vivere a Milano e Pierpaolo non vuole lasciare Roma. Nella capitale vive infatti suo figlio Leonardo, nato dalla sua precedente relazione con la bellissima Ariadna Romero.

Pertanto sono costretti a vedersi nei ritagli di tempo, lasciando supporre nei fan un sospetto strano. A tal proposito, proprio l’influencer italo-persiana è però voluta intervenire a mezzo social per mettere chiarezza nella situazione.

“Amici tranquilli. Io e Pier siamo in video call 24 ore su 24, anche in bagno, non vi preoccupate”. Così ha dunque fatto sapere la bella blogger su Instagram, mettendo a tacere le chiacchiere delle ultime ore. L’ex gieffina ha inoltre pubblicato una romantica foto con la sua dolce metà, a dimostrazione del loro affiatamento. Mentre Giulia si vive dunque la sua storia d’amore con Pierpaolo, la madre Fariba Tehrani ha iniziato la propria avventura all’Isola dei Famosi in coppia con Ubaldo Lanzo.