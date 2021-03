Simona Ventura ha parlato della sua conduzione a Game of Games, in onda dal 31 marzo.

Il 31 marzo prenderà il via Game of Games e la conduttrice Simona Ventura – attualmente positiva al Coronavirus – ha raccontato alcuni retroscena sul nuovo programma tv.

Game of Games: i dettagli

Molto presto Simona Ventura sarà al timone di Game of Games e ha assicurato che per lei, questa prima edizione dello show, sarà una sorta di “ritorno alle origini”: “Da anni sognavo un programma come Game of Games e ora incrocio le dita: spero si faccia anche la seconda edizione.

Un format bellissimo, divertente e colorato che mi ha dato la possibilità di ritornare a essere la Simona che ero prima del 2011, quando andai via dalla Rai. Il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, mi ha dato fiducia e il programma lascia molta libertà al conduttore. Ho sentito di tornare indietro nel tempo. Signore e signori, rieccomi qui”, ha dichiarato la conduttrice, attualmente in isolamento a causa della sua positività al Coronavirus.

Simona Ventura aveva scoperto di essere positiva a Covid-19 poco prima di partecipare al Festival di Sanremo 2021 e per questo non aveva potuto prendere parte al programma. Sui social la conduttrice ha realizzato un video per aggiornare i fan sulle sue condizioni e ha lanciato un appello per sottolineare l’importanza delle mascherine e delle misure di sicurezza. In tanti non vedono l’ora di sapere come si svolgerà Game of Games (al via dal 31 marzo) e sono impazienti di vedere di nuovo SuperSimo alla conduzione di un programma tv.