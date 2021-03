Jessica Mazzoli ha scritto un post al vetriolo contro Morgan nel giorno della Festa del papà.

In occasione della Festa del papà Jessica Mazzoli ha scritto un messaggio al vetriolo contro il suo ex compagno, Morgan, padre di sua figlia Lara.

Jessica Mazzoli contro Morgan

Non corre buon sangue tra Jessica Mazzoli e Morgan, padre di sua figlia Lara.

La giovane cantante ha più volte accusato il musicista di esser stato un padre assente con sua figlia, e nel giorno della Festa del Papà è tornata a ribadirlo con un post via social in cui ha scritto: “Grazie per non esserci stato quando non stavo bene, grazie per non esserci stato a nessun compleanno, grazie per non esserci stato a nessun Natale. Quando i miei compagni fanno la letterina per la Festa del … , parola che io non ho avuto occasione di pronunciare, faccio l’imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente”, si legge nel messaggio scritto dalla cantante e condiviso via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA MAZZOLI (@jessicamazzoli_official)

Più volte dopo la loro rottura, Jessica Mazzoli ha accusato Morgan di non aver mai provveduto alla figlia neanche economicamente. Di recente la cantante ha anche accusato l’ex giudice di X Factor di averle chiesto delle foto osé, e contro di lui si era scagliato anche il suo fidanzato Diablo Baby.

Morgan al momento non ha replicato al messaggio scritto dalla Mazzoli via social, ma in passato il cantante si è sempre difeso dalle accuse dell’ex compagna (così come da quelle di Asia Argento, madre di sua figlia Anna Lou).