Elettra Lamborghini ha indossato un abito da capogiro nella terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021.

Dopo che finalmente è guarita dal Coronavirus Elettra Lamborghini è giunta agli studi dell’Isola dei Famosi 2021, dove ha preso il posto di opinionista accanto a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Per la terza puntata dello show l’ereditiera ha sfoggiato un look all’ultimo grido.

Elettra Lamborghini: il look

Superata la sua positività al Coronavirus (e due settimane difficili d’isolamento, dove ha perso anche il suo adorato cane) Elettra Lamborghini è approdata agli studi dell’Isola dei Famosi 2021, per questa edizione sotto la conduzione di Ilary Blasi. L’ereditiera ha mostrato il suo look per la diretta attraverso i social: per l’occasione la Lamborghini ha scelto un minidress con ampia scollatura sul décolleté di color oro.

L’abito è stato realizzato dal brand Balmain e il suo costo è di 1990 euro. Sui social l’abito è stato molto apprezzato dai fan dell’ereditiera, che hanno subito cercato di conoscerne brand e dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’ Armadio Delle Influencers (@influencerscloths)

Come sempre l’ereditiera ha fatto il pieno di like per la sua bellezza e la sua allegria. Nei giorni scorsi, sui social, lei stessa aveva raccontato la sua disperazione nell’essere risultata positiva al Coronavirus. Pochi giorni dopo essere risultata positiva al tampone, Elettra Lamborghini ha perso il suo adorato cane e sui social si era sfogata con alcuni messaggi colmi di dolore. Ora che finalmente è guarita l’ereditiera ha fatto il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi, dove in tanti erano impazienti di vederla nel ruolo d’opinionista.