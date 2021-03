Nuovi dettagli in merito alla relazione tra Vera Gemma, concorrente dell'Isola, e il ventiduenne Jeda.

Vera Gemma, concorrente dell’Isola dei Famosi, sta facendo parlare di sé per la storia d’amore con Jeda, manager di musica trap di soli 22 anni. L’attrice romana, invece, ne ha ben 50. Ad essersi avvicinato alla donna sembrerebbe essere stato proprio il ragazzo, che ha dovuto corteggiarla a lungo per farla cadere alla sua corte.

Adesso, tuttavia, i due sembrano una coppia affiatata.

La nascita della storia tra Vera Gemma e Jeda

A svelare come i dettagli relativi alla nascita della relazione tra Vera Gemma e Jeda è stata la sorella dell’attrice, nella puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda il 21 marzo. Giuliana, inoltre, ha a lungo elogiato il giovane cognato.

“Mio cognato – ha dichiarato – è un ragazzo molto carino e simpatico, responsabile, a me piace.

A me non interessa della differenza d’età. Poi io dai 35 ai 45 anni sono stata per 10 anni con un ragazzo più giovane di me di 15 anni. Non capisco perché le persone continuino a stupirsi di queste cose. Adesso sto con un uomo che ne ha 15 anni in più“. La donna ha trovato l’appoggio di Barbara D’Urso.

E ha aggiunto: “Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto.

In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei. Maximus il figlio di Vera si divide tra casa mia e la sua, dove lo accudisce Jeda. Lui è bravissimo, fa da tato al bambino“.