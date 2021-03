Giorgio Manetti sul Gf Vip: “Mi sono pentito di aver detto “No” ad Alfonso Signorini e al Gf Vip”.

Da circa 10 giorni è iniziata la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi con Ilary Blasi. Uno dei tanti vip che ha ricevuto un secco “No” è stato Giorgio Manetti. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, c’è da dire, aveva convinto, invece, Alfonso Signorini.

Il conduttore del Grande Fratello Vip, infatti, voleva a tutti i costi l’ex fidanzato di Gemma Galgani nella casa più famosa d’Italia. Lui però avrebbe declinato L’offerta perché intenzionato a prendere parte al reality di Ilary Blasi. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Giorgio ha dichiarato: “Alla luce di tutto sono pentito di aver detto no al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Lo ringrazio per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”.

Le parole di Giorgio Manetti

Nel corso dell’intervista ha poi parlato anche dei motivi per cui non è stato preso per l’Isola Dei Famosi. “Non mi vogliono all’Isola dei Famosi. C’è dell’ intervista che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio. L’Isola sarebbe una bella sfida con me stesso.

È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale. “I nuovi naufraghi? Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un grande numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”.