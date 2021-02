Il Grande Fratello Vip potrebbe subire grandi sconvolgimenti di programmazione: ecco cosa sta succedendo in casa Mediaset

In casa Mediaset sembra essere in corso un vero e proprio terremoto. Tra sostituzioni e cambi di programmazione, non poche potrebbero essere difatti le novità che scombussoleranno i telespettatori da casa. Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip potrebbe non andare più in onda nella prima serata del lunedì e del venerdì, per lasciare spazio a un’altra fiction di Canale 5 di grande successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Si tratta per la precisione di “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, che pare non sarà mandato in onda come di consueto il prossimo 16 febbraio in prima serata. La serie tv che vede come protagonista il bel Can Yaman potrebbe di fatto prendere il posto del reality condotto da Alfonso Signorini.

La decisione di tagliare il GF sembra scaturita del resto dalle tante polemiche sorte in questi giorni sulla trasmissione.

In queste ore sta del resto emergendo con insistenza un’altra voce che vedrebbe escluso lo stesso Signorini dalla prossima edizione. Troppe sono infatti le diatribe con i concorrenti nonché le sue battutine al veleno nei loro confronti, non sempre purtroppo apprezzate dai tanti fan del programma. Sempre più prepotente traspare invece l’idea si sostituire il direttore di “Chi” con la veterana Barbara D’Urso, che già più volte in questi lunghi mesi si è riproposta per tornare dai suoi gieffini.

Non resta dunque che attendere eventuali novità per capire come saranno gestiti questi cambi, soprattutto in vista della finale del 1° marzo 2021 del Grande Fratello Vip 5.