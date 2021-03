Simona Ventura è guarita dal Covid: “Un sollievo”

Simona Ventura ha annunciato di essere guarita dal Coronavirus e ha scagliato una frecciatina contro Matteo Bassetti.

Simona Ventura è finalmente guarita dal Coronavirus e sui social, oltre ad aver espresso il suo sollievo per la sua guarigione, ha scagliato una frecciatina contro l’infettivologo Matteo Bassetti, con cui ha avuto un’accesa lite in diretta tv.

Dopo oltre 2 settimane di positività al Coronavirus, Simona Ventura ha finalmente annunciato via social di essere risultata negativa al virus. La conduttrice ha espresso il suo sollievo e infine ha scagliato una frecciatina contro il professore Matteo Basetti, con cui ha avuto un acceso scontro in collegamento a Cartabianca. Nelle ultime ore molti avrebbero espresso la loro solidarietà alla conduttrice per il botta e risposta avuto con Bassetti, e lei stessa – dopo aver ringraziato i fan – ha affermato: “Per me sarebbe stato troppo facile entrare sullo stesso terreno di queste provocazioni, rispondere a tono.

A me le cose facili non piacciono, scelgo sempre la strada più difficile. Credo che la strada del silenzio sia quella giusta”.

I due si erano scontrati proprio in merito alla tematica Covid-19.

Bassetti aveva affermato che quelle fornite da Simona Ventura in merito alla profilassi sarebbero state affermazioni false in grado di generare confusione. A seguire l’infettivologo aveva provocatoriamente invitato la conduttrice a “prendere una laurea in medicina” prima di fare considerazioni sul virus. Simona Ventura aveva replicato che avrebbe fatto quanto a lei ordinato dai suoi medici (che, secondo Bassetti, avrebbero sbagliato).