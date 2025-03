“L’incongruenza di genere è stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali dell’International Classification of Diseases per essere inserita in un nuovo capitolo delle condizioni di salute sessuale”. Con questa dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, si è aperta una nuova epoca per i trangender. Ma se il riconoscimento ufficiale può certamente essere un passo in avanti verso l’abolizione della discriminazione, è però vero che già da tempo sono numerosi i transgender famosi che hanno dato un contributo fondamentale al mondo dello spettacolo, dello sport e della moda. In Italia, il personaggio pubblico trans più noto è probabilmente Vladimir Luxuria. Deputata del Pd durante il governo Prodi, Luxuria è stata la prima trans a sedere al Parlamento europeo. Lasciata la politica, si è dedicata al mondo dello spettacolo. Nel 2017 è stata opinionista televisiva per il reality show L’isola dei famosi.

Christine Jorgensen, classe 1926, è stata una delle prime persone a sottoporsi a un intervento per il cambiamento di genere. Prima dell’operazione, quando era ancora nota come George William, ha combattuto nell’esercito americano durante la seconda guerra mondiale. La segue di poco April Ashley, nata nel 1935 ed ex modella. È la prima transgender a essere nominata dama dell’impero britannico.

Transgender nel mondo dello spettacolo

Tra i transgender famosi più noti nel mondo della moda, spicca Lea T. Cerezo, modella e figlia dell’ex calciatore brasiliano Toninho Cerezo. Una sua connazionale, Valentina Sampaio, è stata la prima trans a comparire sulla copertina di Vogue. Tracey Norman detiene invece un primato come prima modella afroamericana trans a diventare (negli anni Settanta) testimonial di importanti prodotti di bellezza. Andreja Pejic, nata in Bosnia ma naturalizzata australiana, ha sfilato su passerelle importanti, tra cui quelle di Jean-Paul Gautier e Marc Jacobs.

Nel mondo del cinema, tra i transgender famosi negli ultimi anni ha raggiunto una certa popolarità Laverne Cox. Laverne è nota principalmente per aver ricoperto il ruolo di Sophie Burset nella celebre serie tv Orange is the new black. Daniela Vega, attrice cilena, è stata la prima persona trans a presentare la cerimonia degli Oscar. Anche il figlio di Cher e Sonny Bono, Chaz Bono, ha raggiunto una certa popolarità come attore, ma anche come scrittore e attivista LGBT. Amanda Lepore, artista, cantante e modella, si è sottoposta all’intervento da giovanissima. Aveva solo 19 anni quando ha deciso di cambiare definitivamente genere.

Da annoverare anche Elliot Page, che dopo il suo coming out come lesbica quando ancora si presentava come Ellen Page, ha poi rivelato di essere transgender, effettuando la transizione e diventando una vera e propria icona della comunità. Sempre nell’ambito del cinema, l’attrice Karla Sofìa Gascòn ha ottenuto una grande visibilità per il suo ruolo in Emilia Pérez, dove interpreta a sua volta una donna trans.

Tra i cantanti, ricordiamo Carmen Carrera, resa famosa dalla partecipazione al reality show RuPaul’s Drag Race. Laura Jane Grace, leader della band “Against Me!”, è invece una degna rappresentante del mondo punk rock. Con Redefining Realness, la scrittrice trans Janet Mock si è guadagnata un posto tra gli autori di bestseller. Martine Rothblatt affianca la sua attività di autrice a quella di avvocato e attivista LGBT.

Atleti da record

Non solo spettacolo. Anche nel mondo dello sport sono sempre più numerosi i primati raggiunti da atleti transgender. Tra questi c’è Chris Moser, il primo a qualificarsi per i mondiali di biathlon (corsa e ciclismo). Balian Buschbaum, invece, è stato uno dei migliori atleti di salto con l’asta, quando gareggiava nella categoria femminile con il nome di Yvonne. Renée Richards è stata la prima donna trans a partecipare a un torneo professionistico di tennis, agli Us Open del 1977. Laurel Hubbard è stata invece la prima ad aggiudicarsi la medaglia d’argento al mondiale di sollevamento pesi.