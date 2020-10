In streaming War dogs, diretto da Todd Phillips, regista di Joker con Joaquin Phoenix

La Piattaforma Netflix propone War Dogs (Trafficanti) del 2016 con Jonah Hill (The Wolf of Wall Stree), Miles Teller (Whiplash) e Bradley Cooper (una notte da leoni).

La sceneggiatura è tratta da un articolo per la rivista Rolling Stone scritto di Guy Lawson, il quale è l’autore del libro Arms and the Dudes.

Il film è diretto da Todd Phillips regista di Una notte da leoni, e Joker (che li è valso anche una candidatura a gli oscar nel 2020).

Trama del film

Siamo nella 2005, David Packouz (Miles Teller) vive con Izzy (Ana de Armas) la sua compagna in un piccolo appartamento di Mimi.

Sbanca in lunario facendo il massaggiatore anziani ricchi, l’incontro con Efraim Diveroli (Jonah Hill) sarà svolta per la vita insoddisfatta di David.

Efraim coinvolge David nella attività di commercio delle armi per conto del governo americano alle prese con la guerra in Iraq. I due entrano in un buon giro d’affari che li vede impegnati in diversi viaggi in Giordania e in Albania.

La loro più grande opportunità avvia quando ad un convention a Las Vegas David incontra Henry Girard (Bradley Cooper), uno dei più importanti trafficanti d’armi americani.

Henry convince i due ad investire in un affare molto redditizio con il governo americano. L’operazione però si rivelerà una fregatura che costringerà i nostri protagonisti ad imbrogliare il governo stesso per salvare i loro affari.

Il cast di War dogs

Il film vanta il grandissima presenza di Jonah Hill di ritorno dal successo The Wolf of Wall Street con Margot Robbie. Infatti nel film interpreta Efraim Diveroli, mentre il protagonista David Packouz è interpretato da Miles Teller (Project X – Una festa che spacca e Whiplash).

Nei panni di Izzy compagna di David c’è Ana de Armas (Blade Runner 2049 e Cena con delitto – Knives Out).

Mentre Bradley Cooper ( Una notte da leoni e A Star Is Born) interpreta l’odioso uomo d’affari Henry Girard.

La recensione di War dogs

Sembra che Jona Hill di ritorno da The Wolf of Wall Street metta in pratica quello che ha imparato nel mondo della finanza. In questo film Hill diventa il “Jordan Belfort” che coinvolge il protagonista nel mondo degli affari dando così svolta alla vicenda.

Interessante l’evoluzione di David da una situazione iniziale fino al apice, per infine tornare al punto di partenza, dando un sapore “Scorsesiano” al film. Rimane un po’ sacrificata la vita coniugale di David che fa apparire Izzy come un personaggio di poca importanza.

Si può notare l’abilità del regista Todd Phillips che riesce anche in quest’opera a raccontare una storia servendosi di tre generei diversi.

Il film infatti riesce a tocca la commedia il dramma e anche il thriller, creando così un film di intrattenimento ma allo stesso tempo riflessivo sul tema della guerra, coinvolgendo per le scene dal forte impatto.