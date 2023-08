L'impressionante boom turistico dell'Egitto: oltre 7 milioni di visitatori nel primo semestre del 2023

L’Egitto continua a sorprendere nel corso del 2023, attirando l’attenzione come una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo. Secondo quanto riferito dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa, durante una riunione con il Comitato permanente per le licenze delle strutture alberghiere e turistiche, nel primo semestre del 2023 il Paese ha ospitato oltre 7 milioni di turisti.

Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie agli sforzi del settore privato e alla cooperazione tra le parti interessate nell’industria turistica egiziana, specialmente nel settore alberghiero. Il Ministro Issa ha inoltre sottolineato la collaborazione e il coordinamento con il Ministero dell’Aviazione Civile per incrementare il numero di voli dai mercati chiave verso l’Egitto, così da incentivare il flusso turistico.

L’obiettivo del Paese nordafricano è quello di accogliere 15 milioni di visitatori entro la fine dell’anno. Già ad aprile, l’Egitto aveva stabilito un record di 1,35 milioni di turisti, segno di una crescente attrattiva. Nel 2022, il Paese ha registrato l’arrivo di 11,7 milioni di persone, rispetto agli otto milioni del 2021, evidenziando un notevole aumento del 46,2%.

Questa crescita esponenziale del settore è un segnale positivo per l’economia del Paese, che dipende in gran parte dal turismo come fonte di entrate. L’attrattiva dell’Egitto è supportata dalla sua ricca storia e patrimonio culturale, con siti archeologici famosi in tutto il mondo, come le Piramidi di Giza e i templi di Luxor. Inoltre, le splendide spiagge lungo il Mar Rosso e il clima favorevole tutto l’anno contribuiscono ad attirare un numero sempre crescente di turisti in cerca di relax e avventure.

