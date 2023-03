Lino Banfi, la moglie l'ha salvato dagli usurai: "Devo tutto a lei"

Lino Banfi ha perso la moglie Lucia recentemente. Negli ultimi giorni, l’attore ha raccontato un aneddoto del passato, quando la donna l’ha salvato dagli usurai.

Ospite della trasmissione radiofonica Non stop News di Rtl 102.5, Lino Banfi ha parlato di sua moglie Lucia Zagaria. La donna è morta recentemente e ha lasciato un grande vuoto nel cuore dell’attore. La loro vita insieme è stata bellissima, ma ci sono stati anche momenti difficili, come quando Lino è finito nelle grinfie degli usurai.

Banfi ha raccontato:

“Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. Mandavo, lo ricordo bene, ogni mese i soldi a mia moglie e a nostra figlia. I soldi non bastavano mai. Avevo molti debiti con i cravattari, venivano a prendersi qualsiasi cosa per saldare le rate. Dovevo rimanere a Roma a tutti i costi e allora mi resi conto che non potevo fare questo lavoro. Andai sulla Tiburtina per dare fuoco al baule con tutti gli abiti di scena, i manifesti, le fotografie e l’armamentario dell’avanspettacolo”.