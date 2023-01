Lisa Marie Presley non ce l'ha fatta: è morta a 54 anni

Lisa Marie Presley non ce l'ha fatta: è morta a 54 anni

Lisa Marie Presley non ce l'ha fatta: è morta a 54 anni

A Memphis, in Tennessee, aveva appena celebrato l'anniversario della nascita di suo padre, Lisa Marie Presley non ce l'ha fatta: è morta a 54 anni

La terribile notizia purtroppo è arrivata: Lisa Marie Presley non ce l’ha fatta ed è morta a 54 anni.

Dopo un breve coma la figlia del Re Elvis ha ceduto all’infarto che l’ha colpita poche ore fa e a dare l’annuncio è stata la madre Priscilla. La figlia di Elvis Presley, è morta in seguito a un attacco cardiaco a soli 54 anni e Priscilla ha detto nel dare la ferale notizia “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato”.

Lisa Marie Presley morta a 54 anni

E ancora: “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”. L’annuncio della morte è arrivato a distanza di poche ore dall’improvviso ed allarmante ricovero d’urgenza in ospedale. Tutto era accaduto senza preavviso: nella serata di martedì la figlia di Elvis aveva appena partecipato ai Golden Globes. In quel frangente Lisa aveva celebrato il premio come miglior attore ad Austin Butler.

I Golden Globes e poi l’infarto

Proprio lui aveva interpretato suo padre nel film “Elvis” di Baz Luhrmann. Ed Ansa fa sapere che “pochi giorni prima, l’8 gennaio, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l’anniversario della nascita di suo padre”. Il malore nella giornata di ieri, quando a trovare la figlia del Re priva di conoscenza era stata la governante.

L’ex marito Danny Keough aveva poi azzardato una rianimazione fino all’arrivo dei medici.