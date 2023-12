Tragedia a Palermo, dove nel cuore della notte tra ieri e oggi il 22enne Rosolino Celesia è stato freddato a colpi di pistola nella zona della movida del capoluogo siciliano. Secondo quanto si apprende, il terribile omicidio sarebbe avvenuto in seguito ad una furiosa lite tra lo stesso Rosolino e il suo killer.

Palermo, 22enne ucciso colpi di pistola: la lite

Sono circa le ore 3 della notte di ieri quando, nella via Pasquale Calvi a Palermo, si sentono indistintamente diversi spari. A terra c’è Rosolino Celesia, un ragazzo di 22 anni morto dopo essere stato crivellato di colpi. Ma che cosa è successo? Secondo le prime informazioni che arrivano, pochi attimi prima era scoppiata una lite sfociata in violenza tra il 22enne ed un’altra persona che avrebbe poi estratto una pistola. L’omicida non ha avuto remore nello sparare a bruciapelo al 22enne, che non ha avuto scampo.

Palermo, 22enne ucciso colpi di pistola: il decesso

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, ma i medici del 118 non hanno potuto fare niente per salvarlo. Le ferite che aveva riportato dopo gli spari erano troppo gravi: Rosolino è morto subito dopo essere arrivato in clinica. I carabinieri sono ancora alla ricerca del killer che al momento è in fuga.