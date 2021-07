Lolita apre la sua corte agli ascoltatori e presenta “Regina”: “Un brano a sostegno della comunità LGBTQ+”

Sensuale, eclettica e all'avanguardia: nell'intervista esclusiva, Lolita presenta il nuovo singolo, "Regina", e racconta il suo impegno per la comunità LGBTQ+.

Eclettica, sensuale, originale e all’avanguardia; diretta e provocatrice, ma anche dolce ed elegante: Lolita è la nuova proposta del panorama italiano, milanese d’adozione, laureata in legge, senza filtri, con un’estetica accattivante e una voce ipnotica, che con il suo nuovo singolo apre le porte della sua moderna corte.

Così nell’intervista esclusiva Lolita ha presentato “Regina”, descritto il suo impegno per il sociale e svelato i prossimi progetti.

Lolita, il suo nuovo singolo è “Regina”

Il nuovo singolo di Lolita, “Regina”, racconta in maniera non troppo velata un amore saffico. La canzone è un inno all’inclusivity e alla fluidità di genere. Il videoclip ufficiale è altrettanto intrigante e passionale, girato nello storico Palazzo Visconti Di Modrone di Milano.

Lo scorso 25 giugno Lolita ha riunito la sua pazza corte per un pomeriggio di sollazzi, tra dolcetti e calici, nella iconica zona di Porta Venezia per festeggiare il Pride e l’uscita del nuovo singolo “Regina”.

Una passeggiata ispirata a “Marie Antoinette” di Sofia Coppola, però più camp, calda e alcoolica.

Lolita presenta “Regina”

“La canzone nasce durante un viaggio in macchina. La melodia era nella mia mente da tempo e l’avevo condivisa con mio fratello, con il quale da tempo condivido l’attività di composizione.

Con “Regina” invito a vivere con libertà e fluidità i propri sentimenti”.

Non mancano tristi episodi di discriminazione e violenza, che ancora tappezzano le cronache nostrane ed estere. Lolita si batte da sempre per la comunità LGBTQ+, per le donne e per le minoranze e la maggior parte della sua fanbase è appartenente a queste categorie.

Ci tiene a sensibilizzare e valorizzare i loro diritti, spesso messi nell’ombra dalla cattiveria umana. A tal proposito, ha dichiarato: “Non appartengo direttamente alla comunità LGBTQ+, ma sono molto affine e a mia volta da quella comunità mi sento da sempre molto supportata. Farmi loro portavoce mi ha reso felice”. Quindi ha aggiunto: “Quando le cosiddette “minoranze” verranno normalizzate e tutelate e certe notizie non faranno più scalpore, allora avremo raggiunto l’obiettivo. Invito tutti a informarsi”.

Lolita, da “Regina” ai prossimi progetti

Tra i diversi traguardi raggiunti, Lolita ha partecipato a XFactor nel 2015 ed è arrivata alle semifinali di The Voice of Italy nel 2019 proprio grazie a questo timbro e questo stile così internazionale e un’estetica in contrasto tra l’estrema purezza e il peccato. Con la sua voce angelica, un linguaggio allusivo ma allo stesso tempo infantile, Lolita affronta tematiche “adulte” creando un contrasto di immagini ipnotico e accattivante.

Lolita è soddisfatta per il nuovo singolo, ma non mancano i progetti per il futuro. “Sono al lavoro su un nuovo feat, che uscirà a settembre. A inizi 2022 spero anche di presentare un album”, ha svelato.