Lollobrigida, il nipote: "Eravamo distanti, solo ora riesco a chiamarla nonna"

Dimitri Skofic, primo ed unico nipote della diva scomparsa Gina Lollobrigida, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la nonna.

Gina Lollobrigida: le paole del nipote

La celebre attrice Gina Lollobrigida è scompasa il 16 gennaio scorso all’età di 95 anni. Suo nipote Dimitri, figlio di suo figlio Milko Andrea Skofic, ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo rapporto con la celebe attice, di cui ha deciso di seguire le orme intraprendendo anche lui la strada dello spettacolo:

“La chiamavo G, l’ho sempre chiamata G e adesso la sto chiamando dentro di me anche nonna, il che è stato difficile in un certo senso.

Sono sempre stato abituato a chiamarla così. Dopo tanta lontananza ci siamo riavvicinati in questi ultimi mesi, nel momento più duro. Purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti, però, lo so che sembra strano ma dopo tanto tempo mi sento di nuovo molto vicino a lei ed è assurdo perché se ne è appena andata. Oggi mi sento suo nipote”, ha dichiarato.

Proprio lui e suo padre Milko hanno annunciato con un comunicato ufficiale, carico di cordoglio, la scomparsa della celebre diva.

Lo sfogo di Andrea Piazzola

Intanto Andrea Piazzola, ex assistente dell’attrice considerato da lei come un figlio, ha gettato pesanti ombre sullo stesso Dimitri e su suo padre Milko in merito al comportamento da loro avuto con l’attrice negli ultimi mesi di vita.

“Li avevo supplicati di chiederle scusa alla madre per tutto il male che le avevano fatto. Bel modo di onorarne la memoria. Comunque non si sono smentiti: erano sempre gli ultimi ad arrivare e i primi ad andarsene”, ha tuonato.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?