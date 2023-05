Lomazzo (CO), tamponamento a catena in autostrada: tre feriti

Lomazzo (CO), tamponamento a catena in autostrada: tre feriti

Lomazzo (CO), tamponamento a catena in autostrada: tre feriti

Tamponamento a catena nel Comasco. Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio 2023, tre veicoli che viaggiavano sull’Autostrada a 9 all’altezza di Lomazzo (CO) sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso. Il bilancio è di tre feriti.

La dinamica dell’incidente

Davanti a tutti viaggiava l’autocarro, seguito a breve distanza dalle due vetture che non sono riuscite a fermarsi in tempo per evitare lo schianto. Il sinistro è avvenuto tra due auto e un piccolo autocarro, precisamente nel tratto autostradale successivo allo svincolo di Lomazzo sud, all’altezza del chilometro 23. Nel tamponamento a catena tra i tre veicoli sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 22 anni e due donne, rispettivamente di 23 e 40 anni. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 per prestare soccorso. Fortunatamente i feriti sembrano aver riportato lesioni di lieve entità con conseguenze non gravi.

Bloccata la viabilità

Sul posto sono intervenute anche tre squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Saronno e Appiano Gentile e dal comando di Como. A partire dalle 17 circa il traffico è rimasto bloccato in direzione Milano, mentre i sanitari soccorrevano i feriti e i vigili del fuoco ripristinavano le condizioni di sicurezza della carreggiata autostradale.