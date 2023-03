Lombardia, presa la "banda del monopattino": sequestrata refurtiva per 100mila euro

Nel giro di pochi mesi avevano messo a segno decine di furti in buona parte della Lombardia. Due malviventi, conosciuti come la “Banda del Monopattino”, per via del modus operandi utilizzato nelle varie rapine, sono stati fermati dai Carabinieri della compagnia di Merate nella giornata di martedì 28 marzo.

Stando a quanto si apprende da VareseNews, gli autori dei furti sono due cittadini cileni di 23 e 36 anni che risiedono a Milano. I due, una volta giunti sul luogo prescelto per il furto, usufruivano del monopattino elettrico per gli spostamenti.

Lombardia, presa la banda monopattino: la refurtiva sequestrata

In seguito all’avvenuto arresto, i militari dell’Arma sono riusciti a sequestrare una refurtiva composta da una novantina di orologi, abbigliamento firmato, smartphone per finire con circa 3.000 euro in contanti. Non ultimo sono stati oggetto di sequestro anche i monopattini utilizzati dalla banda e 25 grammi di sostanze stupefacenti.

Le città dove il duo ha colpito

Nel frattempo i Carabinieri di Merate, con il coordinamento della Procura di Lecco, hanno disposto la custodia cautelare per il duo di malviventi. Tra i comuni che sono stati colpiti nella fitta serie di rapine erano presenti Vimercate, Trezzo sull’Adda, Cassano Magnago, Olgiate Solona, Mariano Comense e Ciserano.