Al Trinity College, presso l’università di Cambridge, a Londra, un’attivista pro Palestina ha compiuto un gesto audace e controverso. Armata di vernice, ha danneggiato irrimediabilmente un dipinto ritraente il famoso primo ministro britannico, Lord Balfour, in quanto considerato contro il popolo palestinese.

Atto di vandalismo sul dipinto di Lord Balfour

La tela ritraente Lord Balgour è diventata vittima di un atto di vandalismo deliberato: l’attivista pro Palestina ha spruzzato prima la vernice, in seguito la tela è stata tagliata senza pietà, causando danni irreparabili. La giovane ha così fatto eco alla sua critica contro le politiche storiche di Balfour, particolarmente note per il suo coinvolgimento nel controverso dibattito sulla Palestina.

Perché è stata danneggiata la tela?

Lord Balfour fu primo ministro britannico a inizio ‘900 e, secondo alcune dichiarazoni da parte di Palestine Action fu uno dei responsabili “dell’avvio della pulizia etnica con la sua dichiarazione del 1917” con cui promise un’assegnazione di terre tramite un atto che il governo britannico, in base alla posizione degli attivisti, non avrebbe avuto la possibilità di concretizzare.

Cosa fece Lord Balfour?

Lord Arthur Balfour fu un politico britannico nato nel 1848 e morto nel 1930. È principalmente conosciuto per due importanti ragioni: la sua carriera politica nazionale e internazionale, e la sua famosa “Dichiarazione Balfour” risalente al 1917 esprimente il sostegno britannico all’idea di creare “un focolare nazionale per il popolo ebraico” in Palestina.