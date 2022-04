Lorella Boccia, a 6 mesi dal parto ha perso 15 chili: il suo fisico non è ancora tonico, ma non è un problema.

Lorella Boccia, a sei mesi dal parto della primogenita Luce Althea, è tornata in forma smagliante. In vista del ritorno in tv alla guida di Made in Sud, ha perso ben 15 chili ma, per sua stessa ammissione, è ancora lontana dal corpo che aveva prima della gravidanza.

Lorella Boccia dopo il parto: ha perso 15 chili

Sei mesi fa, precisamente il 20 ottobre 2021, Lorella Boccia metteva al mondo la prima figlia Luce Althea, frutto dell’amore che la lega al marito Niccolò Presta. Per un po’ ha accantonato il lavoro, ma adesso è pronta per tornare davanti alla macchina da presa con la conduzione di Made in Sud. Al suo fianco ci sarà il rapper Clementino, per la prima volta al timone di un programma. Lorella è molto emozionata per il debutto e ha cercato di prepararsi al meglio per l’occasione.

Per sentirsi a suo agio con se stessa, è partita proprio dal suo corpo. Ha contattato una nutrizionista e si è affidata nelle sue mani, riuscendo a perdere ben 15 chili.

La dieta di Lorella Boccia

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la Boccia ha dichiarato:

“Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono messa sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie”.

E’ così che Lorella è tornata in forma: nessuna dieta fai da te, ma un sostegno costante di una specialista. Non allattando più la primogenita, il percorso di dimagrimento è stato molto più semplice.

Lorella è soddisfatta del suo corpo

Il 18 aprile, data del debutto di Made in Sud su Rai2, è vicino e Lorella è soddisfatta del suo corpo. Dopo il parto non ha minimamente pensato al suo peso, ma quando ha saputo di dover tornare in tv ha iniziato a fare i conti con i chili di troppo.

La Boccia ha concluso: