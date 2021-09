Lorella Cuccarini: le rivelazioni sul vaccino Covid e sulla rissa con una ragazza

In una recente intervista Lorella Cuccarini ha fatto delle precisazioni sul vaccino Covid, parlando anche di una rissa con una ragazza

Lorella Cuccarini si è aperta del tutto nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera. Dopo aver parlato di Beyoncé, che lei stessa avrebbe ispirato per un’esibizione ai Billboard Music Awards, la più amata dagli italiani ha anche ricordato le compiante Raffaella Carrà e Carla Fracci, sue muse e modelli di riferimento.

Inoltre la professoressa di Amici non ha mancato di rimembrare anche le bagarre con le colleghe Heather Parisi e Alessandra Martinez.

Proprio in riferimento a quest’ultima, Lorella ha precisato: “Rivalità con Alessandra Martinez ed Heather Parisi? Sono sempre andata d’accordo con tutte. Non è vero che sono arrivata alle mani con Alessandra in camerino. L’unica volta che è successo fu a 18 anni con una ragazza. Faceva la gatta morta con il mio fidanzato e prima di prendermela con lui me la presi con lei.

Dopo, sono stata sempre pacifica”.

Lorella Cuccarini su vaccini e Green Pass

Rispondendo poi alle domande sui vaccini e sul green pass, la Cuccarini ha precisato di non essersi vaccinata. Sottolineando di essere d’accordo con tutte le misure che possano aumentare la capienza a teatro, l’unica soluzione le sembra il tampone rapido, visto che ma il vaccino non evita il contagio. Inoltre si è detta d’accordo con le facilitazioni economiche per i tamponi, che se non proprio gratis dovrebbero comunque costare poco.

Sempre riferendosi al vaccino, Lorella Cuccarini ha chiosato: “Sono per la libertà di scelta […]. Noi a casa abbiamo fatto tutti il Covid, per fortuna con pochissimi sintomi. Per questo il vaccino non l’abbiamo fatto”.