Loretta Goggi saluta Raffaella Carrà: il commosso inchino davanti alla bara

Anche Loretta Goggi ha voluto dare l'ultimo saluto a Raffaella Carrà nella camera ardente in Campidoglio: il gesto straziante dell'artista

Dopo Maria De Filippi, Valeria Marini, Pippo Baudo, Renato Zero e Leonardo Pieraccioni, solo per citarne alcuni tra i tantissimi, anche Loretta Goggi si è recata nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà. La popolare showgirl, accompagnata dalla sorella, è apparsa decisamente commossa, tanto da inginocchiarsi davanti alla bara della regina delle tv nostrana.

Loretta Goggi s’inginocchia davanti al feretro di Raffaella Carrà. Un colpo al cuore. 💔 pic.twitter.com/pdZV3tjURB — Francesco Canino (@fraversion) July 8, 2021

Loretta Goggi: il dolore pudico

La stessa Loretta ha anche postato sul suo profilo Facebook un sentito messaggio d’addio alla star del Tuca Tuca, accompagnato da una foto che le ritrae entrambe a bordo di una golf car.



“Miei cari tutti, sono sconvolta dalla notizia della nascita al cielo della nostra Raffaella Carrà”, ha dunque scritto Loretta Goggi. “Come in Francia l’immagine femminile della Repubblica, la Marianne, è stata spesso raffigurata da grandi artiste come B.

Bardot, M.Mercier, M. Mathieu, C. Deneuve, così l’Italia potrebbe benissimo avere il volto di Raffaella! Il germoglio della nostra amicizia stava crescendo dal giorno in cui ci siamo aperte in un’intervista nel suo programma A raccontare comincia tu. Il nostro lavoro ci porta spesso a perdere i contatti, ma il regalo di quel nostro incontro lo porterò con me tenendomelo ben stretto!”.

Precisando poi di non avere intenzione di mostrare in tv nessun ricordo legato alla diva romagnola, la Goggi ha sottolineato di non amare l’esternazione pubblica del dolore, ricordando di aver fatto lo stesso anche per il compianto Gigi Proietti.