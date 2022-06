Lory Del Santo contro Luxuria e i naufraghi: “Sono stata screditata”

Lory Del Santo si è scagliata contro Vladimir Luxuria e ha spiegato perché ne sarebbe stata delusa.

Una volta rientrata dall’Isola dei Famosi Lory Del Santo se l’è presa con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura e, a seguire, si è scagliata anche contro l’opinionista Vladimir Luxuria.

Lory Del Santo contro Luxuria

L’esperienza di Lory Del Santo non si è conclusa nel migliore dei modi all’Isola dei Famosi, e una volta rientrata in Italia l’attrice ha rotto con il fidanzato, Marco Cucolo.

A seguire se l’è presa con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura e contro l’opinionista Vladimir Luxuria, che l’avrebbe delusa. Lei stessa a tal proposito ha confessato:

“Guardi, Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere più obiettivi e non di parte. Se io e lei chiariremo? Più che chiarire, snocciolerò ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realtà dell’Isola.

Vedrete. (…) Sono stata screditata”, ha detto la Del Santo. Luxuria replicherà alle sue parole’

Marco Cucolo contro Luxuria

Anche Marco Cucolo se l’è presa con Luxuria dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi. In particolare il fidanzato della Del Santo ha affermato che non sarebbe mai stato plagiato o pressato dalla compagna, cosa che invece ha sostenuto Luxuria in diretta tv.

“Lei ha detto che sono un burattino della mia compagna? No io decido con la mia testa sempre.

Sarò buono, ma non scemo questo è certo. Nessuno mi plagia o mi manovra fidatevi. Queste sono delle accuse assurde che non stanno né in cielo né in terr. Prima hanno attaccato Lory e poi si sono accaniti contro di me perché siamo tornati insieme. Non comprendo davvero perché c’è questo accanimento. Che pensino quello che vogliono, ma il nostro è un amore che va avanti da 10 anni. Le critiche stanno zero davanti a questo”, ha affermato Cucolo.